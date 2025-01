Miron Muslic is opvolger van Wayne Rooney bij Plymouth in Engelse Championship

Miron Muslic heeft een nieuwe uitdaging gevonden in Engeland na zijn ontslag begin december bij Cercle Brugge. De 42-jarige Oostenrijker is de opvolger van Wayne Rooney bij Plymouth in de Engelse tweede klasse.

De trainersloopbaan van Wayne Rooney komt maar moeizaam van de grond. Na pogingen bij Derby County, DC United en Birmingham City lukte het de voormalige aanvaller ook niet in Plymouth.

Onder zijn bewind zakte de club naar de laatste plaats in The Championship. Op oudejaarsdag werd Rooney dan ook bedankt voor bewezen diensten.



Miron Muslic, die in december opzij werd geschoven bij Cercle Brugge, moet redding brengen. Hij tekent een contract voor 3,5 jaar. "Miron heeft een duidelijke visie over hoe hij Argyle vooruit wil brengen en het team wil laten spelen", klinkt het bij de voorzitter.

De Oostenrijker was sinds oktober 2021 aan de slag bij Cercle. Eerst als assistent-coach en sinds september 2022 als hoofdtrainer. Hij ontpopte zich er aanvankelijk tot succescoach.

Vorig jaar dwong Cercle een stek af in de Champions' play-off en behaalde de Vereniging Europees voetbal. In de competitie liep het dit seizoen echter heel wat minder, waardoor Cercle begin december afscheid nam van Muslic.