Anderlecht haalt Mexicaans Liverpool-target Cesar "Chino" Huerta voor zijn voorhoede

Voor Cesar Saul Huerta Valera wordt het zijn eerste avontuur buiten Mexico. Hij speelt sinds 2022 voor Pumas UNAM, waar hij in 87 wedstrijden goed was voor 20 goals en 15 assists.



Dit seizoen zit hij aan 5 goals en 4 assists in 17 duels. Sinds september 2023 vertegenwoordigt hij ook zijn land, hij maakte 3 goals in 15 interlands. In september en oktober scoorde hij tegen Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.



Opvallend: Liverpool wilde de vinnige vleugelspeler - 1,71 meter voor 67 kg - in de zomer halen, maar op de slotdag van de Engelse mercato liep de deal nog mis.



Het wordt dus Anderlecht voor Huerta, die met een aflopend contract in juni aasde op een transfer naar Europa. Huerta is de eerste Mexicaan in paars-witte loondienst. Hij zal het rugnummer 21 dragen.