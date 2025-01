West Ham biedt Graham Potter (ex-Chelsea) na 20 maanden zonder een nieuwe trainersjob aan

Graham Potter maakte in Engeland vooral naam in zijn periode van 3 jaar aan het hoofd van Brighton & Hove Albion (2019-2022). Hij maakte van de Seagulls een subtopper op het hoogste niveau in Engeland en liet zijn ploeg, met Leandro Trossard als een van de uitblinkers, erg aanvallend voetbal spelen.



In september 2022 verliet hij de zuidkust van Engeland voor een avontuur bij Chelsea. Dat werd geen succes.



Eerder in zijn trainerscarrière stond Potter aan het roer bij het Zweedse Östersund (2011-2018) en Swansea City (2018-2019).



De voorbije 20 maanden stond hij werkloos aan de kant. Nu volgt een nieuwe opportuniteit bij West Ham, dat tegenvallend 14e staat in de Premier League.



De begin dit seizoen aangestelde Julen Lopetegui kon er nooit zijn stempel drukken. De 4-1-nederlaag bij Manchester City zaterdag werd de zwanenzang voor de Spanjaard.



Lopetegui werd afgelopen zomer de opvolger van de Schot David Moyes bij de Hammers.



Potter begint morgen al aan zijn eerste wedstrijd als coach bij West Ham, in de derde ronde van de FA Cup bij Aston Villa. Vier dagen later volgt zijn eerste thuiswedstrijd, het competitieduel tegen Fulham.