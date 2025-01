Verenigde Staten weigeren bijdrage van 3,5 miljoen euro aan WADA te betalen: "Hervormingen nodig"

"Er is een grondige hervorming nodig bij het WADA en dit lijkt de enige manier om ze wakker te schudden", legde Tygart uit. De Amerikanen protesteren met name tegen de beslissing van het WADA om 23 Chinese zwemmers die in 2021 op hetzelfde product betrapt werden, toch te laten deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. De zwemmers werden door hun eigen antidopingagentschap vrijgesproken en het WADA nam daar genoegen mee. Toen dat begin vorig jaar aan het licht kwam, kwam er vooral uit Amerikaanse hoek stevige kritiek. Het WADA ging in de tegenaanval en beschuldigde Tygart en de VS ervan de sport te willen politiseren.

"Aan erg redelijke eisen, zoals een onafhankelijke audit van de activiteiten van het WADA, werd geen gehoor gegeven", betreurde Tygart. "Nochtans is transparantie nodig. We moeten zeker zijn dat het WADA geschikt is om atleten te beschermen."



"Het WADA heeft gefaald in het consequent toepassen van de wereldwijde regels die er zijn om de integriteit van de competitie en het recht van atleten op een eerlijke sport te beschermen en zal concrete acties moeten nemen om het vertrouwen te herstellen."



Het jaarlijkse budget van het WADA bedraagt 57,5 miljoen dollar (55,7 miljoen euro), de VS zorgt dus bijna voor 1/16e daarvan.



De beslissing van de VS om daar geen bijdrage aan te leveren komt op een moment dat de VS zich voorbereidt om de komende 10 jaar een reeks prestigieuze internationale sportevenementen te organiseren, waaronder het WK voetbal in 2026, de Olympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles en de Olympische Winterspelen van 2034 in Salt Lake City.