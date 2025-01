Remco Evenepoel spreekt ploegmaats toe net voor ziekenhuiscontrole: "Hoop midden april te hervatten"

do 9 januari 2025 15:47

Eén grote afwezige op de presentatie van Soudal-Quick Step: Remco Evenepoel. Al was de kopman van de Belgische formatie er via digitale weg toch een beetje bij. Net voor hij op controle ging in het ziekenhuis, sprak de olympische kampioen zijn ploegmaats toe. "Ik zal me enkel focussen op de hoofddoelen", vertelde Evenepoel.

"Het is een lastige periode geweest zonder training", deelde Evenepoel vanuit België. "Ik heb een kleine studievakantie in Spanje met mijn vrouw gedaan." "Mijn programma is nog altijd wat onzeker. Ik hoop te hervatten in de Ardennenklassiekers. Ik hoop dat ik daarna mijn voorbereiding op de Tour kan kopiëren met veel hoogtestages, de Dauphiné en het BK." De Giro is dus geen optie.

Ik beloof jullie dat ik zal terugkeren. Remco Evenepoel