POLL: Thibau Nys topfavoriet volgens Sporza-surfer, Sweeck en Aerts vervolledigen podium

De wereld ziet er vandaag helemaal anders uit voor al wie aan de start staat van het BK veldrijden in Zolder. Met temperaturen boven het vriespunt heeft het parcours een lichte metamorfose ondergaan. Wie volgt Eli Iserbyt op als Belgisch kampioen? Thibau Nys krijgt van jullie de favorietenrol in zijn schoot geworpen, gevolgd door Laurens Sweeck en Toon Aerts in onze poll.