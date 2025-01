POLL: Marion Norbert Riberolle krijgt met ruime voorsprong de rol van topfavoriete toegeschoven voor het BK

Na 15 keer goud voor Sanne Cant komt er sowieso een nieuwe naam op de erelijst van het BK veldrijden bij de vrouwen. Cant zwaait over enkele weken af en neemt niet deel. Wie volgt haar op in Zolder? Volgens ruim twee derde van de Sporza-surfers is Marion Norbert Riberolle de uitgesproken favoriete, voor Laura Verdonschot en Marthe Truyen.