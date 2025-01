Luke Plapp zit op zijn 24e al aan 6 Australische titels bij de profs

Luke Plapp is een beetje Mister Australian Championships. Als broekje won hij in 2021 al een eerste tijdrittitel, vandaag zette hij zijn teller in het werk tegen de klok op drie stuks.



Het kampioenschap was dit jaar een stuk spannender dan in 2024, want nu kreeg Plapp stevig weerwerk van Jay Vine, de kampioen van 2023.



Het verschil aan de finish in Perth was uiteindelijk maar 8 seconden. Kelland O'Brien mocht als derde mee op het podium.



Komend weekend kan Plapp zichzelf ook opvolgen als nationaal kampioen op de weg. Ook daar heeft hij al drie titels op zijn naam staan.



In de tijdrit bij de vrouwen volgt Brodie Chapman de recent gepensioneerde Grace Brown op. Brown was de voorbije drie jaar telkens de beste.