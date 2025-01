LIVEBLOG (18.30u): Remco Evenepoel geeft extra uitleg over revalidatie na nieuwe scans

Spijtig ongeluk in december

Remco Evenepoel was op 3 december bezig met een training toen hij betrokken raakte bij een ongeval. Dat gebeurde in Oetingen, in de provincie Vlaams-Brabant.



De olympische kampioen kwam in aanvaring met een wagen van Bpost aan het Kerkplein. Hij reed tegen een openzwaaiend portier, met een stevige klap - die zijn kader brak - tot gevolg. Hij liep breuken op in zijn rechterhand en rechterschouderblad en ontwrichtte zijn sleutelbeen.