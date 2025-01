Gedaan met juichen: UCI verbiedt het vieren van (sprint)zege van ploegmaat

Bij een massasprint gebeurt het wel vaker dat ook in de achterhoede een overwinning van een ploegmaat wordt gevierd. Wel, de internationale wielerbond UCI maakt er - vanwege de veiligheid - een einde aan.

Een sprintoverwinning is vaak de zege van de volledige ploeg. Ook de loodsen in de sprinttrein delen dan ook in de vreugde als hun ploegmaat het voorbereidende werk afmaakt.

De UCI wil in 2025 evenwel komaf maken met zegegebaren in de buik van het sprintende peloton. Ploegmaats die hun armen in de lucht steken, vertragen namelijk en vormen zo een gevaar voor andere renners, redeneert de wielerbond.

Wie toch nog juicht of zijn handen van zijn stuur haalt, riskeert een boete van 100 tot 500 Zwitserse Frank en kan ook een gele kaart krijgen. Voor alle duidelijkheid: de winnaar zelf mag wel nog altijd juichen.



Het systeem met de gele kaarten werd afgelopen zomer ingevoerd als testsysteem en wordt nu vastgelegd. Een renner die de regels overtreedt door bijvoorbeeld een bidon weg te gooien in een niet-toegelaten zone, kan een gele kaart krijgen.



Twee gele kaarten in hetzelfde evenement levert een schorsing van 7 dagen op. Zijn het drie gele kaarten in een periode van 30 dagen, dan wordt de schorsing verlengd tot 14 dagen. Bij zes gele kaarten in één jaar zit een renner 30 dagen op het strafbankje.

Andere nieuwigheden in het regelboek: WorldTour-renners mogen niet meer deelnemen aan het WK voor beloften, vrouwen mogen koersen tot maximaal 180 km afleggen en de 3 kilometer-regel, waardoor renners bij pech in het slot geen tijdverlies oplopen, wordt verlengd tot 5 kilometer.