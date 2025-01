Cleveland stopt de recordreeks van OKC in spannend duel tussen beste 2 NBA-teams

De teller van de zegereeks van Oklahoma City Thunder blijft op 15 staan. De beste ploeg in het Westen botste in Cleveland op het beste team van het Oosten en de NBA tout court. Het werd 129-122. Bij OKC ontbrak Ajay Mitchell nog steeds met een teenblessure. Toumani Camara stuwde met 15 punten Portland naar de zege tegen New Orleans (119-100).

Zowel Oklahoma City als Cleveland is een team in vorm en dat zullen de fans in het Rocket Mortgage FieldHouse geweten hebben.



OKC pakte al de scalp van de New York Knicks en de Boston Celtics en wilde ook die van het laatste lid van de top 3 in het Oosten. 15 successen op een rij - een clubrecord - zorgden voor een extra boost.



Geen 16 voor de bezoekers evenwel, maar wel een 11e winst op een rij voor de thuisploeg na een intense partij waarin liefst 30 keer een ander team op kop lag. De maximale voorsprong was nooit meer dan 9 punten.



"Het was een geweldige basketbalmatch, de 2 teams speelden heel goed", klonk het bij de winnende coach Kenny Atkinson.