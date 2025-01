België-Nederland met dubbele jackpot: Klak Af-klassement krijgt onverwachte climax op het WK

Het ludieke Klak Af-klassement is nog niet beslist. Een ex aequo tussen eindwinnaars Niels Vandeputte en Pim Ronhaar mondt uit in een apotheose over enkele weken op Franse bodem. Met een prijzenpot die nu al is verdubbeld en nog extra kan aanvetten.

Gisteren kon je op onze website al lezen hoe "een geheime WhatsApp-groep" het veldritwereldje infiltreert.

Live Slow Ride Fast (LSRF), de podcast van ex-renner Laurens ten Dam en host Stefan Bolt, zette de GP Klak Af op poten waarbij een vijftal crossers onderling begon te strijden voor een nagelnieuw nevenklassement.

In de schaduw van de traditionele strijd voor de Superprestige, Wereldbeker en X²O, werd de voorbije eindejaarsperiode dus ook gekleurd door het Klak Af-klassement.

Met Niels Vandeputte en Pim Ronhaar waren er 2 laureaten. De 2 winnaars verzamelden 4 punten en konden de prijzenpot, zo'n 2.500 euro na een inzamelactie, onder elkaar verdelen.

Maar de België-Nederland in het veld krijgt nog een toetje na een nieuwe podcastaflevering. LSRF verdubbelt de pot tot 5.000 euro en wie het best presteert op 2 februari op het WK in Liévin, gaat met de cheque aan de haal. Volgens het principe "the winner takes it all": geen splitpot met andere woorden.

"Niels is beter in vorm dan ik. Dit is lastig voor mij", probeerde Ronhaar het extra duel nog te ontlopen. "Ik eindigde niet bij de eerste 20 in Dendermonde. Ik wil er wel voor strijden", counterde Vandeputte.

Na een korte onderhandelingsronde gingen beide crossers akkoord met de inzet. De prijzenpot kan nog altijd gespekt worden, waardoor Vandeputte of Ronhaar dus al minstens 5.000 euro zal ontvangen.

"Het boeit niemand meer of Mathieu van der Poel nog wereldkampioen wordt", sloten de Nederlanders grappend af. "Ik hoef maar één renner in de gaten te houden", grijnsde Ronhaar.