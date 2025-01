Bart De Wever wil mogelijke halve finales tussen Antwerp en Beerschot op woensdag om 13.45 uur

Als Beerschot vanavond Anderlecht kan uitschakelen in de Beker van België krijgen we twee keer een Antwerpse derby in de halve finales. Burgemeester Bart De Wever staat erop dat die midweekmatchen bij daglicht afgewerkt worden. Dat betekent telkens op woensdag om 13.45 uur.

Beerschot staat op één zege (tegen Anderlecht) van de halve finales van de Croky Cup. Een dubbele confrontatie met Antwerp zowaar.



Sportief een wedstrijd om van te smullen, maar na de ongeregeldheden in de laatste derby's - die van september moest zelfs definitief gestaakt worden - houden ze in het Antwerpse stadhuis toch wat hun hart vast.



Burgemeester Bart De Wever heeft zelfs al een verordening opgesteld die stipuleert dat beide halve finales (op 15 januari en 5 februari) op klaarlichte dag gespeeld moeten worden.



Concreet zou de aftrap voor beide derby's telkens op woensdag om 13.45 uur gegeven worden. Zo is er ook na de match nog een tweetal uur daglicht.



Het zou in ieder geval voor veel supporters een ramp zijn om dan in het stadion aanwezig te zijn, al zouden de twee clubs zich wel bij de situatie neerleggen, zeker gezien de ontvlambare voorgeschiedenis.



Maar eerst dus nog de wedstrijd van vanavond. Anderlecht kan de ordediensten in Antwerpen alvast heel wat kopzorgen besparen.