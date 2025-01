Arnaud Bodart ruilt na bijna 20 jaar Standard voor Franse tweedeklasser Metz

Het einde van een hoofdstuk: Arnaud Bodart (26) verlaat Luik, waar hij in 2006 als 8-jarige zijn eerste voetbalstappen zette. De doelman, de neef van Gilbert Bodart, de legendarische doelman van Standard, was in onmin geraakt met het bestuur en wilde een transfer. Hij tekende 6 maanden voor de Franse tweedeklasser Metz.

Arnaud Bodart tekende in 2017 zijn eerste profcontract bij Standard, hij heeft nooit een andere club gekend.



Vanaf het seizoen 2019-2020 groeide hij uit tot titularis, hij speelde in totaal 190 matchen in alle competities voor Standard. In het seizoen 2021-2022 was hij aanvoerder.



In de zomer van 2024 vroeg hij een transfer aan, omdat de club de jonge Matthieu Epolo de voorkeur gaf sinds het einde van vorig seizoen.



Maar de transfer kwam er toen niet. Bodart kwam 7 maanden niet aan spelen toe, tot hij op 23 november tegen Cercle zijn kans kreeg om een niet altijd secure Epolo te vervangen.



Een week later tegen Charleroi scheurt hij evenwel zijn adductoren, waardoor hij enkele weken out is. Het zou zijn laatste wapenfeit zijn voor Standard.