Weet jij hoeveel keer Sven Nys Belgisch kampioen werd? Speel mee en win tickets voor het BK Veldrijden in Zolder

Sven Nys en het veldritcircuit in Zolder, they go way back. In 2002 zag hij de wereldtitel afgesnoept worden door Mario De Clercq en Tom Vanoppen, in 2016 sloot papa Sven er zijn WK-carrière af. Komende zondag zal hij vooral hopen dat zijn zoon Thibau de naam Nys weer op het hoogste schavotje plaatst.