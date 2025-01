Staat de nieuwe Cant klaar in de coulissen? "We maken een inhaalbeweging en het kan sneller gaan dan je denkt"

Na 15 jaar wordt er een nieuwe naam ingevuld op de erelijst van het BK veldrijden bij de vrouwen. Sanne Cant (34) houdt het over enkele weken voor bekeken en rijdt geen Belgisch kampioenschap tijdens haar afscheidsseizoen. Hoe groot is de verdienste van Cant voor haar sport en wie staat klaar om in haar voetsporen te treden? Sporza Daily sprak met Ellen Van Loy en Geert Wellens.

Ze was naar eigen zeggen de tel kwijtgeraakt, maar 5 keer beet Ellen Van Loy haar tanden stuk op Sanne Cant. Tussen Mol 2013 tot Koksijde 2018 moest ze 5 keer vrede nemen met zilver.

"Het is telkens dezelfde cross geweest: Sanne schoot als snelste uit de startblokken en we zagen haar nooit meer terug", vertelt Van Loy, intussen bijna 2 jaar gestopt.

"Ik herinner me nog het best het BK in Erpe-Mere in 2015. Ik had een achterstand van 20 seconden en ik had haar vaak in het vizier, maar ik kreeg het gat niet dicht. Als een echte pitbull stond Sanne dat niet toe."

"Ik holde vaak achter de feiten aan en dat zegt veel over haar kwaliteiten. Ze kon gewoon heel goed pieken naar een kampioenschap en beschikte dan altijd over haar beste benen. Meerdere generaties hebben zich in blok tegen haar proberen te verzetten, maar dat is nooit gelukt."

Ex-crosser Geert Wellens knikt. "Een meisje van 12 jaar kent Sanne Cant, een 30-jarige vrouw weet ook wie Sanne is. Vraag aan een 12-jarige jongen wie Sven Nys of Bart Wellens is en ze zullen antwoorden dat ze Thibau Nys kennen."

"Sanne heeft dus qua bekendheid meer generaties overleefd dan de mannelijke toppers. Ook nu is ze nog altijd een voorbeeld voor de jeugd."

"Ik denk dat ze na haar carrière ook bondscoach bij de vrouwen zou moeten worden. Dat zou een meerwaarde betekenen."