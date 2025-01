Sanne Cant is klaar om BK-trui door te geven en geniet van afscheidsweken: "Alsof ik rondrijd als een superster"

do 9 januari 2025 11:10

Het wordt voor iedereen even wennen: zaterdag krijgen we op het BK veldrijden zowaar geen podiumfoto met Sanne Cant (34) op het hoogste schavotje. Na 15 titels geeft Cant, die weldra met pensioen gaat, het stokje door. "Ik heb een beetje het gevoel dat we een onthoofd BK krijgen, maar dat hoort erbij. Ik denk dat het spannend wordt", voorspelt ze.

Het is eens iets anders. Voor Sanne Cant is er deze week niet echt sprake van BK-stress. Cant won de voorbije 15 edities, maar stopt over enkele weken. "Als ik gewonnen zou hebben, dan zou die trui een jaar niet zichtbaar geweest zijn in het veld. En dat wil ik niet", legt ze haar afwezigheid uit. "Ik doe het uit respect voor de trui. Volgend seizoen moet iemand anders daar van kunnen genieten." Wie dat zal worden, daar durft Cant zich niet over uit te spreken. "Het is jammer dat er afzeggingen zijn zoals Fleur Moors en ik begrijp dat Laura Verdonschot niet helemaal fit is." "Ik heb een beetje het gevoel dat we een onthoofd BK krijgen, maar dat hoort erbij. Ik denk dat het spannend wordt en misschien krijgen we een sprint."

Het afscheid van de driekleur is ingezet, maar ik train wel nog altijd in mijn Belgische trui. Waarom? Ik heb geen andere keuze: ik heb geen andere kledij. Sanne Cant

Ook al neemt ze niet deel, Cant ging woensdag toch een kijkje nemen op het parcours in Zolder. "Ik was toch in de buurt", knipoogt ze. Dat zal ze ook zaterdag zijn. "Ik mag analiste zijn bij Sporza en daar kijk ik enorm naar uit. Ik heb er heel veel zin in. Of het later een mogelijke job kan worden? Ik zal eerst zien of het me bevalt en of de mensen het leuk vinden." Cant kan alleszins relaxed toeleven naar komend weekend. "Normaal heb je nu een stresserende week waarin je probeert te rusten en correct te trainen. Nu is dat niet het geval." "Het afscheid van de driekleur is ingezet, maar ik train wel nog altijd in mijn Belgische trui. Waarom? Ik heb geen andere keuze: ik heb geen andere kledij", lacht ze smakelijk.



Sanne Cant schreeuwt het uit na haar titel vorig jaar.

Superster

Cant zwaait af na de Sluitingsprijs van Oostmalle. "Ik ben nu extreem aan het genieten van mijn laatste crossen", deelt ze. "Ik denk dat het publiek dat ook doet. Het is net alsof ik rondrijd als een superster op elk parcours. Het is leuk dat de mensen zo meeleven." De fans van Cant zullen dus op zoek moeten gaan naar een nieuwe chouchou. Staat haar opvolgster klaar? Cant vindt het moeilijk om er een uitspraak over te doen. "Fleur Moors is een talent, maar ze neigt naar de weg. Rensters krijgen die kans meer en meer, want cross- en wegploegen slaan de handen in elkaar." "Je wordt als renster beter van de wegwedstrijden, maar zo wordt je crossprogramma ook beperkter. In dat opzicht zal het moeilijk zijn om mijn palmares te evenaren, denk ik." Met haar kennis en ervaring zal Cant alleszins in de modder blijven hangen. "Ik hoop mijn steentje bij te dragen en mijn kennis door te geven aan de jeugd." Denkt ze dan aan een rol als trainer of ploegleider? "Niet meteen als ploegleider, wel als trainer." "Zo heb ik de laatste weken intensiever contact gehad met Puck Pieterse. We verkennen vaak samen en ik heb het gevoel dat ik zelfs aan zo'n toprenster nog zaken kan meegeven."



De cross in Oostmalle wordt het afscheid van Cant.

