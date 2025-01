Oh-La-La! 3 mooie goals uit een avondje bekervoetbal, met 2 snelle sprints van Oh en de knappe controle van Tzolis

Dinsdagavond werden de eerste 2 matchen van de kwartfinales in de Croky Cup afgewerkt. Met Club Brugge en Racing Genk geen verrassende ploegen die doorstoten. Wél in de kijker: 3 knappe doelpunten.

Hyeon-gyu Oh wordt mooi in de diepte gestuurd. De Zuid-Koreaan is sneller dan Belaid en trapt overhoeks binnen (STVV-Genk: 0-1)