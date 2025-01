LIVESTREAM: Wie worden Sportvrouw en Sportman van het Jaar? Kijk nu naar het Sportgala

Vijfde keer Nafi Thiam

Nafi Thiam kroont zich voor de vijfde keer in haar carrière tot Sportvrouw van het Jaar. Thiam verlengde in Parijs voor de tweede keer haar titel op de olympische zevenkamp, een unicum.





Thiam is niet aanwezig op het Sportgala, haar moeder Daniele neemt in haar plaats de trofee in ontvangst. En dat gaat gepaard met tranen, de mama van Daniele wordt overmand door emoties.