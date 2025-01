Alarmbellen gaan af bij West Ham United, zeepbel van coach Julen Lopetegui spat uiteen

West Ham United is al een decennium een standvastige middenmoter in de Premier League, met winst van de Conference League in 2023 als meest opvallende uitschieter.



Dit seizoen presteren de Hammers onder de verwachtingen. Julen Lopetegui werd begin dit seizoen binnengehaald om in tegenstelling tot vorig seizoen wél Europees voetbal af te dwingen.



Maar in plaats van omhoog moet West Ham omlaag kijken. Vorige maand lag het hoofd van Lopetegui al op het kapblok, maar toen redde hij zich door te winnen tegen zijn ex-club Wolverhampton.



Na een 0-5-nederlaag tegen Liverpool en een 1-4-nederlaag tegen Manchester City is West Ham alsnog afgezakt naar de 14e plaats, slechts 7 punten boven de gevarenzone. Nu rolt de kop van Lopetegui wel.



Intussen zou zijn opvolger al klaarstaan in de coulissen. Graham Potter heeft lang genoeg de tijd gehad om te ontluizen na zijn pijnlijke passage bij Chelsea. De Engelsman zou het seizoen uitdoen bij West Ham.