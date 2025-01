"We zijn allemaal Balzers": vlogger maakt van amateurploegje uit Liechtenstein populairste club van Zwitserland

Je moet al een supercrack in GeoGuessr zijn om ooit al van de gemeente Balzers gehoord te hebben, laat staan dat je het plaatsje kunt aanduiden op een kaart.



Het antwoord is: in Liechtenstein.



Balzers telt zo'n 5.000 inwoners en ligt vlak aan de Zwitserse grens. Omdat Liechtenstein geen eigen voetbalcompetitie heeft, speelt de plaatselijke club op het 4e niveau in de Zwitserse competitie.

FC Balzers was gedoemd om daar in alle obscuriteit te blijven aanmodderen. Tot een Argentijnse voetbalinfluencer deze club uitkoos om uit de anonimiteit te halen.

Valen Scarsini, ofwel El Scarso, is een fenomeen als vlogger. Hij spoorde zijn vele volgers iets na Kerstmis aan om massaal FC Balzers te beginnen volgen, de club met de minste online fans uit de Zwitserse competitie.

Onder de noemer #todossomosdelbalzers (wij zijn allemaal Balzers) schoot het aantal volgers van de club uit Liechtenstein door het dak. Van amper 1.000 aanhangers ging het in een mum van tijd naar een kwart miljoen, waardoor het FC Basel, de populairste club in Zwitserland, voorbijstak.



(lees voort onder IG-post)