Guillaume de Mévius likt zijn wonden na pech en tijdverlies in Dakar: "Ontgoocheld en gefrustreerd"

De ambities van Guillaume de Mévius in de Dakar-rally hebben een fikse knauw gekregen. Na pech in de marathonetappe verloor onze landgenoot meer dan 2,5 uur. "Ik ben ontgoocheld, maar ik geloof nog in een goed resultaat."

Maar daarna liep het fout voor De Mévius. "Op 100 kilometer van het bivak voelde ik dat er links achteraan iets niet in orde was. We hebben het iets rustiger aangepakt om zeker het bivak te bereiken."

"Na 300 kilometer hadden we de 8 rijders voor ons ingehaald en waren we de eerste rijder op het parcours. We hebben wat tijd verloren toen we ons vastreden in de duinen maar sloten nadien snel terug aan bij de kopgroep."

Het was zondag nochtans uitstekend begonnen. De Mévius reed in zijn Mini na 167 kilometer even virtueel aan de leiding.

Hij had zich de marathonetappe van 48 uur heel anders voorgesteld. Guillaume de Mévius had er zijn zinnen op gezet, maar het draaide uit op een etappe om snel te vergeten.

Na 60 kilometer verloren we het linkerachterwiel en zijn we opnieuw beginnen te sleutelen.

Tijdens de marathonetappe mocht De Mévius geen technische bijstand krijgen in het bivak, waar enkel de rijders en hun corijders in een tentje in de woestijn slapen.

"In het bivak stelden we vast dat een lager stuk was, waardoor ook een ander onderdeel stuk was gegaan. Dat onderdeel hadden we niet bij maar we slaagden er wel in om een noodherstelling uit te voeren."



Die noodherstelling bleek niet voldoende, bleek al snel maandagochtend. "Deze keer gebruikten we een andere methode die wel succesvol was en het hield tot aan de finish."