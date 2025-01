Geldboete in 'kleedkamerzaak' blijft overeind, maar Stijn Stijnen en Patro gaan in beroep tegen beslissing

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal (DCP) volgt de beslissing van het bondsparket in de intussen befaamde 'kleedkamerzaak'. Ondanks pleidooien van Patro Eisden Maasmechelen en Stijn Stijnen zijn beide partijen schuldig bevonden aan onsportief gedrag in het bekerduel tegen Charleroi. Ze krijgen geldboetes, al hebben de betrokken partijen al laten weten dat ze in beroep gaan.