Doelman Jean Butez ruilt Antwerp voor de Italiaanse club Como: "Na een fantastische periode"

di 7 januari 2025 12:11

Na 4,5 jaar verlaat Jean Butez Antwerp en zet zijn carrière voort in Italië bij Como. De Franse doelman speelde 170 matchen voor RAFC en maakte "den dubbel" mee vanaf de eerste rij. "Mijn periode bij rood en wit zal ik voor altijd koesteren", belooft hij.

Jean Butez (29) was geen vaste waarde meer. Onder coach Jonas De Roeck kreeg Senne Lammens de voorkeur, enkel in de beker kwam hij nog aan de bak. Nu is het verhaal van Butez definitief afgelopen bij Antwerp. Hij gaat in Italië keepen voor Como, de nummer 16 in de Serie A. De 29-jarige Fransman tekent er een contract voor 3 seizoenen. Butez heeft een groot aandeel in "den dubbel" van Antwerp. Hij hielp de club in 2023 mee aan de titel en de beker.

63 clean sheets in 170 matchen

Jean Butez kwam in 2020 over van Moeskroen. In totaal stond hij 170 keer onder de lat bij Antwerp, 63 keer liet hij een clean sheet optekenen. In 2022 riepen de supporters van Antwerp Butez uit tot Speler van het Jaar. Op het Gala van de Gouden Schoen kreeg hij vorig jaar de prijs voor Doelman van het Jaar.

Een jaar geleden pronkte Jean Butez (l) met de trofee voor Keeper van het Jaar.

"Mijn periode bij rood en wit zal ik voor altijd koesteren"

Jean Butez heeft een mooie tijd gehad bij Antwerp. "Een fantastische tijd", zegt hij zelf. "Daarom wil ik iedereen bedanken voor de ongelooflijke herinneringen op en naast het veld. 4,5 jaar bij The Great Old was ongelooflijk. Mijn periode bij rood en wit zal ik voor altijd koesteren", belooft Butez op Instagram. "Ik ben bij de club aangekomen vol dromen, nu verlaat ik Antwerp met vriendschappen, trofeeën en twee kinderen."