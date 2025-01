Zizou Bergs leidt Belgische mannen in Daviscup-kwalificatie tegen Chili, opnieuw geen Goffin

Voor de jaarwisseling gaf kapitein Steve Darcis nog aan dat hij hoopte op een terugkeer van David Goffin (ATP 53) in de Belgische selectie voor de Daviscup. Toch is de Belgische nummer 1 er opnieuw niet bij.

Goffin kwam sinds de uitschakeling tegen Zuid-Korea in de eerste kwalificatieronde in februari 2023 niet meer in actie voor het landenteam.

Vorig jaar slaagde ons land er wil in om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Daviscup. Darcis rekent dan ook op dezelfde namen, met Zizou Bergs (ATP 66) als speerpunt.

Daarnaast maken ook Raphael Collignon (ATP 119), Alexander Blockx (ATP 205) en dubbelspecialisten Joran Vliegen (ATP 35 in dubbel) en Sander Gillé (ATP 37 in dubbel) deel uit van de vijfkoppige selectie.

Als België in Hasselt wint van Chili, wacht in september een tweede ronde tegen Zweden of Australië. Dan staat een ticket voor de Final 8 in november op het spel.