Voor "saaie spelers" is geen plek: krijgt een Belg een ticket voor de Premier League?

Het WK was de laatste kans om zich te bewijzen. Vandaag worden om 17.30 uur de 8 deelnemers van de prestigieuze Premier League darts bekendgemaakt. Ligt er ook een ticket klaar voor Mike De Decker of Dimitri Van den Bergh?

Van 6 februari tot 29 mei staat de prestigieuze Premier League darts op de kalender. De acht beste darters van het moment nemen het dan tegen elkaar op om een ticket te bemachtigen voor de Final Four in de O2 Arena in Londen.

Dancing Dimi mocht al twee keer deelnemen aan de Premier League: in 2021 miste hij nipt de play-offs met de beste vier en ook in 2023 kreeg onze landgenoot een uitnodiging. Voor Mike De Decker zou het zijn debuut zijn.

Om 17.30 uur worden de 8 deelnemers bekendgemaakt, maar op sociale media wordt al druk gespeculeerd. In de silhouetten, waarmee de PDC al een tipje van de sluier oplichtte, herkennen sommigen Dimitri Van den Bergh.

Voor uitsluitsel is het nog even wachten, maar PDC-baas Matt Porter maakte bij Het Laatste Nieuws en het Nederlandse AD al duidelijk dat er voor "saaie spelers" geen plek is. "Kwaliteit, persoonlijkheid, vertrouwen ... We willen jongens die er klaar voor zijn", zei hij.

Zijn de Belgen er klaar voor?