Sensatie in de Supercoppa: AC Milan gaat in allerlaatste minuut nog op en over stadsgenoot Inter

Het rode deel van Milaan werd even helemaal gek. AC Milan heeft na een straffe remonte de Supercoppa Italiana veroverd in de Saudische hoofdstad Riyad. Stadsgenoot Inter had kort na rust een dubbele bonus beet, maar de troepen van Sergio Conceição wisten die helemaal uit. In minuut 90+3' besliste Tammy Abraham de partij.