Kregen Belgische teams in ultrakorte winterstop genoeg tijd om bij te tanken? "Weet niet of het een nadeel is"

Alsof het Belgische voetbal nooit heeft stilgestaan. Amper 11 dagen na de laatste wedstrijden in 2024, staan de eerste partijen van het nieuwe jaar alweer voor de deur. Van een "winterstop" is dan ook niet echt sprake. "Maar ik zie voor- en nadelen", nuanceert STVV-coach Felice Mazzu de korte break.

Maar in Sint-Truiden liggen ze er niet wakker van. Vandaag stonden ze alweer op het trainingsveld, morgen wacht een belangrijke derby tegen KRC Genk in de kwartfinale van de Beker van België.

Dat de winterstop zo kort was, wil zeggen dat we het goed gedaan hebben in de Beker.

Uiteraard moest de oefenmeester toegeven dat de onderbreking wel heel kort was. Toch zag hij ook pluspunten.

"Luister, ik weet niet of die korte break een nadeel was of niet", stak hij van wal. "In vergelijking met de voorbije jaren was de periode van ontspanning inderdaad heel kort."

"Maar het voordeel is dat de spelers zo niet veel van hun conditie verloren zijn. Het nadeel is vooral mentaal: ze hebben minder tijd gehad bij hun familie en vrienden."

Ook verdediger Rein Van Helden zit met zijn hoofd alweer helemaal in het voetbal. "Dat de winterstop zo kort was, wil zeggen dat we het goed gedaan hebben in de Beker", lachte hij.

"Ik vond het dus niet zo heel erg dat we opnieuw aan de bak moeten. We zijn blij dat we snel weer wedstrijden kunnen spelen en hopelijk kunnen we met de wedstrijd van morgen een goed vervolg breien aan ons bekerverhaal."

Uitgerust of niet, op Stayen zijn ze helemaal klaar voor de derby tegen Genk. Tussen de lijnen zal wellicht snel blijken of de winterstop effectief lang genoeg was of niet.