KBVB-voorzitster Pascale Van Damme stelt zich kandidaat voor zitje in FIFA Council

Voorzitster van de Belgische voetbalbond Pascale Van Damme heeft zich kandidaat gesteld voor een zitje in de FIFA Council. Dat maakte de UEFA vandaag bekend. De Council is het belangrijkste besluitvormende orgaan van de FIFA.

In 2023 werd Pascale Van Damme de eerste vrouwelijke voorzitter van de Belgische voetbalbond, dit jaar mikt de ex-topvrouw uit de IT-wereld nog wat hoger.

Van Damme heeft zich kandidaat gesteld voor een plekje in de FIFA Council, het voormalige Uitvoerend Comité van de Wereldvoetbalbond. De Council werd opgericht in 2016 bij de reorganisatie van FIFA en won toen ook aan belang.

Het orgaan staat in voor de belangrijkste beslissingen binnen de bond. Elke confederatie is vertegenwoordigd in die Council. Voor de Europese UEFA zijn er 3 vicevoorzitters en 6 leden.

Een van die leden is sowieso een vrouw. Voor dat plekje is Van Damme de enige die zich kandidaat stelde. Ze zal normaal gezien de Italiaanse Evelina Christillin opvolgen.

De functie heeft een termijn van 4 jaar. De uiteindelijke verkiezing vindt plaats op 3 april bij het UEFA Congres in Belgrado.