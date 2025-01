Isabelle van Elst na eerste dag beste Belgische sprintster, Nederland domineert op EK schaatsen

Isabelle Van Elst staat 7e

Isabelle van Elst is na afloop van de eerste dag van het EK schaatsen (sprint) de best geklasseerde Belgische. Onze landgenote bezet na de 500 en de 1.000 meter de 7e plaats in Heerenveen met 77.215 punten. Vooral haar 1'16"43 op de 1.000 meter was sterk.



Fran Vanhoutte staat 14e. De Nederlandse vrouwen domineren, met Jutta Leerdam (74.875 punten) op de eerste plek, gevolgd door Femke Kok en Suzanne Schulting.



Bij de mannen staat Mathias Vosté 10e: hij behaalde met 35"36 (500 meter) en 1'08"72 (1.000 meter) de 14e en 8e plaats. Debutant Robbe Beelen schaatste een persoonlijk record op de 500 meter en is 17e in de tussenstand. De Nederlander Jenning de Boo staat op kop.





Zaterdag voltooien de sprinters de vierkamp als ze opnieuw de 500 en de 1.000 meter schaatsen. Dan is ook de eerste dag van de allrounders (mannen 500 en 5.000 meter, vrouwen 500 en 3.000 meter), die zondag hun toernooi afmaken.