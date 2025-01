Intermarché-Wanty voegt rode mouw toe aan uitrusting voor 2025

Vorig seizoen koerste Intermarché-Wanty in de kleuren wit, blauw en geel. Dit seizoen wordt dat wit, zwart, geel en rood.

"Een kleurenpalet dat perfect bij onze partners past", klinkt het bij de Belgische WorldTourploeg.

Intermarché is het team van kopman Biniam Girmay en Belgen als Laurenz Rex, Gerben Thijssen en Arne Marit.

Het WorldTourseizoen begint over 2 weken met de Tour Down Under in Australië.