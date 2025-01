De ultieme underdog? Niels Vandeputte wil op het BK verder ontbolsteren: "Alleen die trui telt"

Vraag aan alle veldritfans wie zondag schaduwfavoriet is op het BK en velen zullen Niels Vandeputte naar voren schuiven. De 24-jarige crosser is bezig aan zijn seizoen van de bevestiging en wil op een kampioenschap de kers op de taart zetten. Alleen: hoe kan de underdog de ervaren rotten verslaan? "Ik kijk met vertrouwen naar het BK", klinkt het.

Het rondje in Zolder is dan ook allesbehalve een modderpoel momenteel, eerder een parcours met heel wat snelheid. "Het is niet mijn perfecte parcours, maar het komt er dicht bij. Ik kom er alvast graag en heb er al mooie resultaten behaald", klinkt het.

"Dendermonde was dan wel een tegenvaller, maar Zolder is het tegenovergestelde qua parcours. Dat ligt me beter voor het BK."

"Ik voel dit weekend nog in mijn benen, maar maandagen zijn er om te herstellen", vertelt hij toch optimistisch. "Ik weet dat mijn vorm goed is en kijk met vertrouwen naar het BK."

Een ding is zeker: het Belgisch kampioenschap is dit jaar extra onvoorspelbaar.

Waar vroeger vaak één topfavoriet de toon zette, is het BK dit jaar bijzonder open. "Veel renners denken: "Vandaag kan ik Belgisch kampioen worden." Dat zal het heel spannend maken", denkt ook Vandeputte.

Een mogelijke sprint lijkt daarbij een reëel scenario, iets waar hij vertrouwen uit put.

"Ik weet van mezelf dat ik niet traag ben. Ik heb vorig jaar in Oostmalle bewezen dat ik veel Belgische renners kan kloppen in een sprint na een zware cross. Maar Thibau Nys was daar toen niet bij", nuanceert hij.

"In de zomer hebben we zijn snelle benen aan het werk mogen zien. Het zal dus spannend worden, maar ik heb vertrouwen dat ik ook in dat scenario een kans maak."

Zelf wil hij dan ook geen favorietenrol uitspreken, maar kansloos acht Vandeputte zich allerminst. "Dit seizoen heb ik een stap gezet. Het parcours in Zolder moet me normaal gezien liggen, of het nu regent, sneeuwt, of droog is."