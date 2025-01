De overige WorldTour-teams: Franse alumni, Australische thuismatch en Kazachse hagel

Komende dinsdag gaat met de Tour Down Under het nieuwe wielerseizoen echt van start. De voorbije dagen kon je bij ons al voorstellingen lezen van de 4 grote Belgische ploegen en de belangrijkste WorldTour-teams. In dit laatste deel van onze reeks vind je een overzicht van de overige WorldTour-ploegen.

Arkéa-B&B Hotels

Het lot van Arkéa-B&B lijkt bezegeld. De ploeg maakte er in het najaar geen geheim van dat de financiële strop wel heel hard begint te spannen. De Fransen werden dan ook gestript van sterkhouders Vincenzo Albanese, Clément Champoussin en Daniel McLay. Kévin Vauquelin blijft nog een jaartje trouw, maar zijn exit staat in de sterren geschreven. Voor oldie Arnaud Démare is een fin de carrière in mineur in de maak. Momenteel grijpt de ploeg als 19e op de ranking naast een verlengd verblijf in de WorldTour. Mocht Arkéa zich op punten handhaven in de top 18 van de WorldTour, dan zal - behoudens een ommekeer - de financiële realiteit hen naar de uitgang masseren.

Bahrain Victorious

Het beschikbare budget werd gespendeerd aan één uitgesproken kopstuk en niet aan meerdere dankbare spelers. Dat was vorig jaar ook het grote manco: te veel middelmaat, te weinig uitschieters. Lenny Martinez moet na een miljoenendeal het nieuwe troetelkind van Bahrain Victorious worden. Martinez is nog geen afgewerkt product, maar kan met Antonio Tiberi en Santiago Buitrago de wat grijze muis een dynamische boost geven. Na Martinez' contract werd er vooral gespeurd naar jonge opportuniteiten. Onder meer Max van der Meulen, Vlad Van Mechelen en Zak Erzen - zoon van ploegbaas Milan - zullen met extra aandacht gevolgd worden.

Cofidis

Dat Cofidis als 18e op de ranking opnieuw een degradatieklant is, zie je duidelijk aan de vele personeelswissels. 12 nieuwkomers gaan de Franse toer op, met veel gevestigde waarden als Dylan Teuns, Alex Aranburu, Emanuel Buchmann of Simon Carr. Het zijn geen pionnen die je een paar jaar geleden aan de Franse traditieploeg zou hebben gelinkt, maar wellicht heeft ploegbaas Cédric Vasseur in zijn zoektocht naar punten vooral naar namen en niet naar leeftijden of de toekomst gekeken. Oudjes Simon Geschke, Gorka Izagirre en Ben Hermans zijn gestopt, Guillaume Martin zet zijn Franse odyssee voort. Vooral het vertrek van Axel Zingle zal zwaar op de maag liggen.

Decathlon-AG2R

"Zonder enige twijfel hebben onze nieuwe fietsen er iets mee te maken." Het is in 2024 een running gag geworden in het peloton, maar de facelift van Decathlon-AG2R heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Met 30 overwinningen zijn de Fransen meer dan één bank vooruit gesprongen. Dankzij een grotere spaarpot en een voortdurende drang naar professionalisering klopt de Franse ploeg meer dan ooit op de deur van de subtop, maar na hun boerenjaar betalen ze ook een prijs. Ben O'Connor verbaasde vriend en vijand en is naar de Australische heimat verhuisd. Decathlon-AG2R is niet als een wildeman beginnen te speuren naar een kopstuk als vervanger, maar geeft de jeugd volop een kans. En die kleuterklas zou over enkele jaren wel eens cum laude kunnen afstuderen aan de universiteit. Léo Bisiaux, Paul Seixas, Johannes Staune-Mittet, Oscar Chamberlain of Rasmus Pedersen: noteer deze alumni nu al met vet in je notitieboekje.

EF-EasyPost

2024 was zeker niet uitsluitend rozengeur en maneschijn voor EF Education-Easy Post, dat de rekening gepresenteerd kreeg voor de verjongingskuur van vorige winter. Het aantal zeges viel niet tegen, maar ploegbaas Jonathan Vaughters moest zich vooral tevreden stemmen met de tweede garnituur. Met de stichting van een eigen jeugdploeg wordt de beleidslijn gerespecteerd. Het afscheid van veteranen en vastgeroeste suikernonkels als Rigoberto Uran, Alberto Bettiol en Stefan Bissegger bevestigt die ingeslagen weg. Vaughters heeft op de transfermarkt geen mokerslagen uitgedeeld, maar hoopt dat Kasper Asgreen en Samuele Battistella herademen. Uit nieuwkomers Madis Mihkels, Alex Baudin en Vincenzo Albanese moet meer gehaald kunnen worden dan zij tot dusver hebben laten zien.

Groupama-FDJ

Net nu Groupama - FDJ het sinds een jaar of 2 over een andere boeg gooit met creaties uit de eigen opleidingsploeg, is de kaalpluk begonnen. Dat Lenny Martinez en Laurence Pithie al andere oorden opzoeken, is een gigantische uppercut. Het maakt ploegbaas Marc Madiot nog furieuzer dan anders: de superrijken kopen zijn ploeg leeg en zonder transfersysteem blijft Madiot met lege handen en een kater achter. Gelukkig groeit met Brieuc Rolland weer een diamantje door naar de A-ploeg. Met Guillaume Martin neemt de Franse cultploeg een twijfelachtig en oud gokje, Rémi Cavagna wil zichzelf terugvinden na een Spaanse miscast bij Movistar.

Jayco-AlUla

Eindelijk heeft Jayco - AlUla een klassementsleider met Australische genen. Na het afscheid van Simon Yates lijkt Ben O'Connor een frissere vervanger. O'Connor heeft een verbluffend jaar achter de rug en het zal een huzarenstukje worden om zijn knalprestaties (4e in de Giro, 2e in de Vuelta en 2e op het WK) te evenaren. Dat O'Connor al voor zijn vruchtbaar najaar was geboekt voor de thuismatch, is een slimme zet geweest. Met Michael Matthews (en Caleb Ewan?) kleurt het hart nog altijd Australisch, maar ook het Nederlandse contingent staat zijn mannetje. Dylan Groenewegen krijgt het gezelschap van klimmer Koen Bouwman en najaarsverrassing Jelte Krijnsen.

Movistar

Na veel vijven en zessen draaide Movistar dan toch het juiste nummer om Pablo Castrillo aan zich te binden. Kan de Vuelta-sensatie de hoge verwachtingen op het grote podium inlossen? Movistar speurde vooral naar opportuniteiten bij de kleinere Spaanse ploegen en zal het vertrek van Spaans kampioen Alex Aranburu en zijn voorganger Oier Lazkano zeker en vast betreuren. Het engagement van de geldschieter is verzekerd, maar in het laatste contractjaar van Enric Mas is ook de Spaanse grootmacht op zoek naar een okselfris boegbeeld.

Picnic PostNL

Een nieuwe naamsponsor en een ander shirt, maar voor de rest blijft het oude wijn in nieuwe zakken. Picnic PostNL heeft in tegenstelling tot vorig jaar nu een geruisloze transferperiode achter de rug. De Nederlandse eigenzinnige ploeg probeert vooral een gemist debuutjaar bij kopman Fabio Jakobsen door te spoelen en bidt dat klimkopmannen Oscar Onley en Max Poole eindelijk eens gevrijwaard blijven van ellende. In de schaduw van Jakobsen kunnen sprinters Tobias Lund Andresen, Pavel Bittner en Casper van Uden een nieuwe stap zetten.

XDS Astana

Het water staat Astana aan de lippen. Voor een keertje zijn er geen financiële zorgen, want met de zeer kapitaalkrachtige geldschieter XDS is er verse brandstof. De tankkaarten vliegen zelfs de deur uit. Maar de Chinezen willen hun fietsgamma uiteraard enkel promoten in de WorldTour en die positie hangt als 21e op de ranglijst duidelijk aan een zijden draadje. Na enkele zeer magere jaren lijkt het kalf al verdronken voor Astana. De achterstand van 5.000 punten op de 18e plaats is gigantisch. De historische missie met Mark Cavendish is gelukt, maar alle gedane investeringen in zijn trein lijken zonder nagelnieuwe sprinter nu een vergiftigd geschenk. Met liefst 14 nieuwe aanwinsten heeft ploegbaas Aleksander Vinokoerov bijzonder drukke maanden achter de rug. Er zijn grote namen en oudere puntenpakkers aangetrokken, maar er schuilt niet meteen een groter of duurzaam plan achter de koopwoede. Het leek eerder hagel schieten. Ronkende namen zoals Alberto Bettiol, Sergio Higuita en Wout Poels zijn al min of meer op hun retour. Kan Vino voor de zoveelste keer zijn vel redden of tuimelt Astana na de vele wanhoopspogingen dan toch de afgrond in?