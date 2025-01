Daniel Tschofenig kroont zich na spannende slotmanche voor het eerst tot winnaar van Vierschansentoernooi

Daniel Tschofenig heeft voor de allereerste keer het Vierschansentoernooi op zijn naam gezet. De Oostenrijker trok in een spannende slotmanche op de schans van Bischofshofen het laken naar zich toe, nadat hij eerder al manche 2 gewonnen had. Zijn landgenoten Hörl en Kraft maakten het podium volledig.

Na 10 jaar krijgen we eindelijk nog eens Oostenrijkse glorie op het Vierschansentoernooi. Tussen 2009 en 2015 was er die ononderbroken zegereeks, daarna volgde een periode van Pools-Japanse dominantie.

Maar dit jaar was al snel duidelijk dat een Oostenrijker opnieuw de hoofdvogel zou afschieten. Stefan Kraft won de openingsmanche van de 73e editie voor landgenoten Jan Hörl en Daniel Tschofenig. Die laatste won dan weer de 2e manche, Kraft nam het stokje weer over in Innsbruck.

Met z'n drieën mochten de Oostenrijkers het vandaag definitief uitvechten op de schans van Bischofshofen in eigen land. Halfweg bleef het een nagelbijter, uiteindelijk bleek Tschofenig de sterkste met sprongen van 136 en 140,5 meter - goed voor een puntentotaal van 308,6.

Zo stak Tschofenig de zege in de slotmanche op zak, maar mag hij ook de Gouden Adelaar meenemen naar huis. Hij behaalde in de eindklassering 1194,4 punten, Hörl werd tweede met 1193 punten en Kraft zakte nog naar 3 met 1190,3 stuks.

Voor Tschofenig is het zijn allereerste zege op het Vierschansentoernooi. Hij volgt de Japanner Ryoyu Kobayashi op.