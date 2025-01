Codewoorden in interviews en bonuspunten voor jumps: de 'geheime' WhatsApp-groep die in alle stilte de cross kleurt

Een andere manier om minpunten te scoren in Diegem was jumpen zoals Van Der Poel. "Tibor Del Grosso kon zo -5 scoren in het klassement", lacht Ten Dam. "En wie 'klak af' zei in een interview kreeg nog meer minpunten natuurlijk."



Dat de leden opgaan in de opdrachten, merkten we afgelopen weekend. Want Vandeputte zei in zijn interview achteraf effectief dat hij "zijn klak afdeed voor de winnaar", maar het interview haalde de uitzending niet.