De weergoden sparen niemand. Daags na zijn zege in Dendermonde werkte Wout van Aert een trainingsritje af met Jan Bakelants. Daar kwam het duo een stukje weg tegen dat helemaal blank stond. WVA besliste toch om erdoor te rijden: "Ik weet niet of dit slim is", lachte hij voor zijn 'oversteek', die gelukkig zonder problemen verliep.