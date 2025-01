Paul Herygers verwacht strijd op het BK: "Ik vermoed dat een drietal zal sprinten voor de zege"

ma 6 januari 2025 11:43

In Dendermonde is gisteren een punt gezet achter de propvolle kerst- en eindejaarsperiode in het veldrijden. De blik van de crossers wordt nu gericht op het BK van komend weekend in Zolder. Ruben Van Gucht en Paul Herygers keken voor ons al eens in hun glazen bol.

Zondag verdedigt Eli Iserbyt zijn driekleur, maar door zijn lichamelijke kwaaltjes wordt een bisnummer niet evident. "Hij weet al eventjes dat het 5 voor 12 is en dat het een moeilijk verhaal wordt", schat Paul Herygers in. Iserbyt kan misschien het ploegenspel spelen met Michael Vanthourenhout. "Klopt. Ze kunnen er veel voor elkaar betekenen, maar zeggen dat Iserbyt iedereen er ondersteboven zal woelen, dat is voorbarig gezien zijn curve." Wout van Aert is er niet bij aangezien hij op stage is in Spanje. Laurens Sweeck vertoeft intussen al op Mallorca. Hij was afwezig in Dendermonde.

Het wordt sowieso een strijd. Ik vermoed dat we een sprint zullen krijgen. Het zou me niet verbazen dat een drietal of een viertal zal spurten. Paul Herygers