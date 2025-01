Matchwinnaar Alexis Saelemaekers geniet van "ongelooflijke" Romeinse derby en looft coach Ranieri: "Een legende"

Met een doelpunt en een assist was Alexis Saelemaekers zondagavond de Romeinse derbyheld tegen Lazio. De Belg had na afloop lof voor coach Claudio Ranieri, die als Roma-coach een perfect rapport kan voorleggen tegen Lazio. "Hij is een legende."

"Ongelooflijk", genoot hij met volle teugen van de zege en de sfeer in het Stadio Olimpico. "Ik maakte al de Milanese derby mee, maar dit is toch ook heel bijzonder."

Alexis Saelemaekers steekt in een bloedvorm en dat heeft ook Lazio zondag mogen ondervinden. In zijn eerste Derby della Capitale was onze landgenoot bepalend, met een assist voor Lorenzo Pellegrini, waarna hij ook zelf nog scoorde.

Saelemaekers loofde ook coach Claudio Ranieri, van wie hij veel vertrouwen krijgt en die AS Roma na een belabberde seizoensstart ook mondjesmaat op de rails lijkt te krijgen. Zondag was het voor Ranieri zijn 5e zege tegen Lazio op 5 derby's als coach van Roma: een straf rapport.

"Hij is een legende", aldus Saelemaekers. "Dat weten we allemaal. We zijn blij voor hem. Hij is hier gekomen in een bijzonder moeilijke periode en heeft ons terug op het juiste pad gebracht."

"Dankzij hem zit onze mentaliteit weer goed. Deze zege is voor hem en voor de fans. We zijn trots dat we deze derby konden winnen voor onze supporters."