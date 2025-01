De winterstop is al voorbij: dinsdag, woensdag en donderdag kwartfinales van de Croky Cup

Op 27 december werden de laatste matchen in de Jupiler Pro League gespeeld voor de ultrakorte winterstop van start kon gaan, dinsdagavond begint de trein weer te bollen met de kwartfinales in de Croky Cup. Kijk woensdag bij VRT Canvas naar Antwerp-Union en volg alle matchen op Radio 1.

Komende vrijdag openen Standard en KV Kortrijk de 21e speeldag in de Jupiler Pro League, maar voor 8 teams wordt de winterpauze nog wat meer ingekort.

Dinsdagavond worden vanaf 20.45 uur 2 kwartfinales in de Croky Cup op gang geschoten. Club Brugge is gastheer voor OH Leuven, STVV ontvangt KRC Genk voor een pittige derby.

Woensdag kijk je op VRT Canvas naar een heruitgave van de bekerfinale van vorig jaar. Titelverdediger Union brengt Antwerp een bezoekje op de Bosuil.

Donderdagavond, tot slot, moet Anderlecht op visite bij Beerschot.

Alle wedstrijden zijn live te volgen bij Radio 1 en met tekstupdates in onze app en op onze website.