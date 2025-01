Spurtbom Fred Kerley, brons in Parijs, getaserd en aangehouden door politie in Miami

Fred Kerley is al jaren een van de snelste mannen op aarde, wat resulteerde in een zilveren medaille op de Spelen van Tokio en een bronzen in Parijs, telkens op de 100 meter. In 2022 werd hij zelfs wereldkampioen.



Maar het is niet al goud wat blinkt in het leven van Kerley. Tijdens een avondje uit in Miami escaleerde een woordenwisseling met de politie over zijn auto in een opstootje.



Kerley liet zich niet zomaar doen, ook niet tegen een overmacht van 4 agenten. Om de sprinter in bedwang te houden, haalde de politie uiteindelijk de taser boven.

De 29-jarige Amerikaan werd weggeleid, maar is inmiddels al vrijgelaten op borg. Volgens zijn advocaat gaat het om "één groot misverstand".