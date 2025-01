Grote namen verliezen bewust tijd in de Dakar, Loeb: "Hebben ons achter grote rots verstopt"

Vreemde toestanden in de eerste rit in lijn van de Dakarrally. De bekende namen eindigden bijna allemaal in de buik van het klassement. Een bewuste actie, zo gaf Sébastien Loeb toe.

Heel wat titelkandidaten hebben in de eerste rit van de Dakar 2025 serieus gegokt door zich bewust tijd te laten aansmeren.



De tweede rit loopt immers over 48 uur, voor een etappe van bijna 1000 kilometer. Om hiervoor niet te vroeg van start te hoeven gaan (er wordt in volgorde van het klassement vertrokken) trapten heel wat toppers met opzet op de rem.

"Het doel was om zeker niet de beste tijd neer te zetten", gaf negenvoudig wereldkampioen rally Sébastien Loeb toe.

Maar Loeb en zijn Belgische corijder Fabian Lurquin gingen nog een stapje verder. "Vlak voor de finish hebben we beslist om nog wat meer tijd te verliezen. Iedereen speelde hetzelfde spelletje."

"Bij de start was het plan om niet in de top 10 te eindigen. We hebben ons daarom verstopt achter een grote rots. Vanaf daar zagen we Nasser (Al-Attiyah) en Ekström passeren."

"We hadden berekend dat we al zeker 14 minuten aangesmeerd kregen door hen. Misschien hadden we zelfs nog wat langer moeten wachten."

Afwachten of deze gewaagde tactiek op het einde goed zal uitpakken. Loeb en Lurquin staan momenteel pas 24e, op 12'16" van leider Seth Quintero.