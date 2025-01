Bart Swings: "2024 was sportief een supergoed jaar, maar privé was het niet mijn beste periode"

za 4 januari 2025 14:20

Bart Swings stond er afgelopen jaar op alle grote afspraken en dikte zijn imposante medailleoogst aan met maar liefst 4 gouden medailles. Ook in 2025 wil hij nog altijd voortsurfen op de roze wolk waarop hij zich bevindt sinds zijn olympische titel. Al is het privé allesbehalve rozengeur en maneschijn voor Swings.

Goud op het EK massastart, goud op het WK massastart en dubbel goud op het WK skeeleren. "2024 was op sportief vlak een supergoed jaar", blikt Bart Swings terug. "Maar privé was het niet mijn beste periode." "In mijn persoonlijk leven loopt momenteel niet alles zoals ik het zou willen, al ga ik daar liever niet te diep op in." "Het is iets waar ik nu door moet geraken. Nog meer dan het sportieve is dat mijn grootste uitdaging voor 2025." "Sport is wel nog altijd wat mij gelukkig maakt en wat mij door deze periode zal helpen. Ik zou graag een oplossing vinden die alles meteen kan fixen, maar dat gaat gewoon niet." "Vaak denken mensen over een atleet, dat die mentaal heel sterk moet zijn. Doorheen de jaren heb ik geleerd dat 'mentaal sterk zijn' iets is wat je vooral in de voorbereiding op grote wedstrijden moet doen." "Dat is momenteel lastiger, omdat ik door die problemen meer stress heb. Dat zet zich over op mijn lichaam en zorgt voor allerlei kleine blessures, zoals aan mijn knie of mijn rug."

Derde wereldtitel op een rij?

Ondanks de persoonlijke problemen blijft Swings ook voor 2025 brandend ambitieus. "Ik ben er nog altijd van overtuigd dat ik een goed seizoen kan schaatsen." "Ik wil nog altijd het allerhoogste, dat is niet veranderd. Ik eis nog altijd van mezelf dat ik zo goed mogelijk ben." Die beste versie van zichzelf heeft Swings naar eigen zeggen nog niet getoond op het ijs. "In het skeeleren heb ik al uitzonderlijke dingen getoond, maar in het schaatsen geloof ik dat ik nog altijd beter kan doen. Dat is mijn uitdaging: elke dag beter worden." Swings wil dat volgend weekend al tonen op het EK allround, in Heerenveen, maar vooral op het WK afstanden, in maart in Hamar. Daar kan hij op de massastart voor de derde keer op een rij wereldkampioen worden, iets waar slechts 4 mannelijke schaatsers in geslaagd zijn. "Ik heb niet het gevoel dat ik zoveel beter ben geworden in vergelijking met 5 jaar geleden. Ik kan het zelf ook niet geloven dat het in de grote kampioenschappen van de laatste jaren telkens is gelukt." "Het grote verschil is dat ik op een roze wolk zit sinds mijn olympische titel in Peking. Vroeger móést het gebeuren, nu mág het gebeuren."

In het skeeleren heb ik al uitzonderlijke dingen getoond, maar in het schaatsen geloof ik dat ik nog beter kan.

Swings is na zijn olympische titel ook anders gaan trainen. "Nils van der Poel domineerde in Peking de lange afstanden. Hij gooide even later zijn trainingsschema's online." "We wisten al dat hij zwaar trainde, maar het was extreem veel meer. 5 dagen per week, 6 uur fietsen bijvoorbeeld. En dat niet 1 week, maar 3 maanden aan een stuk. Sindsdien ben ik ook meer op volume gaan trainen, zijn mijn trainingen langer en intensiever geworden." "Ik denk wel dat ik op de goeie weg ben om het opnieuw goed te doen op het WK. Fysiek zit het nu al goed, nu moet de snelheid nog opgekrikt worden. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik er klaar voor zal zijn in maart."

Olympisch kampioen met diploma burgerlijk ingenieur op zak?

Over iets meer dan een jaar staan met de Olympische Winterspelen in Italië nog een belangrijkere afspraak op het programma.



"Maar alles wat er tot dan nog aankomt, vind ik ook belangrijk. Ook dat is veranderd. Vroeger leefde ik van olympiade tot olympiade, nu is het meer van jaar tot jaar." "Nu is alle focus op Hamar, maar meteen erna leg ik mijn focus snel op Milaan. Voor mij is dat iets leuks om naartoe te werken. Ik heb die olympische titel al binnen. Alles wat nog komt, is meegenomen." Swings zal dan 35 jaar zijn, wellicht met een diploma burgerlijk ingenieur elektronica op zak. "Ik ben nog altijd veel bezig met mijn studie. Binnenkort wil ik mijn masterthesis - over A.I. - afronden." "Ik hoop dat ik over 10 jaar een andere passie heb gevonden, waarin ik evenveel kwijt kan als de sport." "Sinds dit jaar ben ik met mijn eigen skeelermerk op de markt gekomen, Swings on Wings. Daar kan ik al een beetje van de toekomst proeven. Ik ontwikkel zelf mijn schoenen, mijn frames. Dat vind ik superinteressant."

Ik had de neiging om de dingen te overanalyseren, waardoor ik te snel negatieve gedachten kweekte.