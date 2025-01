Wereldtitel levert Luke Littler 600.000 euro op (maar dat geld houdt zijn management nog even achter)

za 4 januari 2025 11:37

Geen aandeel kon in 2024 betere cijfers voorleggen. In exact één jaar tijd zag dartssensatie Luke Littler zijn verzamelde prijzengeld groeien van 3.000 naar ruim een miljoen euro. Daar is nu nog eens de grootste cheque uit zijn nog prille carrière bijgekomen. Een blik op de financiën achter de wereldkampioen.

Dankzij zijn prestaties aan het dartsbord was Luke Littler in nauwelijks een jaar tijd al miljonair geworden (zie hieronder), maar door zijn wereldtitel komt daar in één klap nog eens een half miljoen pond (600.000 euro) bij. "Ik wist al niet wat ik vorig jaar met het geld als verliezend finalist zou doen", verklaarde Littler na zijn zege op Michael van Gerwen. "Nu is het een half miljoen en ik weet nog altijd niet wat ik ermee zou doen. Het is gewoon daar." Het is duidelijk dat geld Littler niet echt interesseert. Zotte of ondoordachte aankopen kan hij er trouwens ook niet mee doen.



Want omdat hij nog altijd geen 18 jaar is, wordt zijn geld beheerd door zijn managementbureau. Die geven hem elke maand een kleine uitkering. "Hij krijgt meer dan genoeg voor een 17-jarige", zegt zijn manager Martin Foulds. "En als hij toch iets extra's wil, dan kan hij dat gewoon vragen." Die regeling wordt nog minstens een paar weken aangehouden. Vanaf 21 januari is Littler immers meerderjarig en kan hij doen met zijn geld wat hij maar wil.

Hoe Littler in een jaar tijd miljonair werd

Goed een jaar geleden had Luke Littler ongetwijfeld eens goed gelachen bij de gedachte dat hij nog voor zijn 18e miljonair zou zijn. De Brit begon toen aan het WK Darts dat zijn leven voorgoed zou veranderen met amper 2.500 euro prijzengeld op de teller - de beloning voor het halen van de 4e ronde op de UK Open. Door zijn onverhoopte finaleplaats in Ally Pally verhonderdvoudigde Littler die som bijna meteen: de cheque van 234.000 euro was een heel fraaie troostprijs na de nederlaag tegen Luke Humphries.

Ook in de daaropvolgende maanden zou Littler nog heel wat prijzengeld bij elkaar sprokkelen. Met een totaalverdienste van maar liefst 633.000 euro op rankingevents voor hij aan het WK van dit jaar begon. Dat bedrag is ook bepalend voor de PDC Order of Merit, de wereldranking op basis van het officiële toernooigeld dat de darters de voorbije twee jaar bij elkaar spelen. De tiener pronkt daar na zijn wereldtitel nu op een tweede plaats, na de grootste cheque uit zijn carrière.

Speler Prijzengeld PDC 1. Luke Humphries 2,18 miljoen euro 2. Luke Littler 1,35 miljoen euro 3. Michael van Gerwen 983.000 euro 4. Rob Cross 665.000 euro 5. Stephen Bunting 646.000 euro 18. Dimitri Van den Bergh 481.000 euro 24. Mike De Decker 429.000 euro

Zelfs vóór die zege mocht Littler zich overigens al prijzengeldmiljonair noemen. Want de Engelsman cashte niet enkel op rankingtoernooien, maar verdiende eveneens stevig op andere lucratieve events. Zoals de Premier League en de World Series of Darts. Alles samen waren die toernooien goed voor 475.000 euro.



Katsjing!

Van ontbijtgranen tot lokale autodealer

Toch is Littler rijker dan bovenstaande cijfers doen vermoeden, want sponsordeals zorgden ervoor dat de spaarrekening nog steviger aanspekte. Door zijn enorme populariteit is de darter namelijk een aantrekkelijk uithangbord geworden voor veel merken. Pijltjesmaker Target Darts haalde de tiener binnen met naar verluidt "de grootste deal ooit binnen het darts". Voorts figureerde Littler in reclamespots voor ontbijtgranenmerk Best (van YouTube-collectief Sidemen), kledingketen boohooMAN, snackfabrikant KP Nuts en ... spelbedrijf Xbox. Door zijn grote liefde voor games is die laatste wellicht de persoonlijke favoriet van de Engelsman. De interesse zal na die straffe wereldtitel zeker niet verminderen.

Daarnaast prijken op het wedstrijdshirt van Littler ook nog enkele opvallende, relatief kleine sponsors. Zoals een lokale vestiging van automaker Skoda - een deal die hij ondertekende in november 2023, vóór zijn grote doorbraak - en bouwbedrijf Prestige van zijn manager Martin Foulds.

Littler in een spot voor ontbijtgranen BEST Ook nootjesfabrikant KP gebruikt Littler als gezicht Als fervent gamer zal Littler zeer trots zijn op de deal met Xbox Luke Littler bij het lokale filiaal van Skoda.