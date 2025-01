Triomfeert "speelse" tienersensatie of "gebeten" heerser? De kansen van de droomfinalisten op het WK darts

Een eindstrijd om duimen en vingers van af te likken. Elke dartsfan ter wereld kijkt uit naar de gedroomde WK-finale tussen Luke Littler en Michael van Gerwen. Beide toppers verkeren in hun allerbeste vorm, dus mag Ally Pally zeker vuurwerk verwachten. Maar wie gaat met de titel lopen? Ex-darter en commentator Erik Clarys blikt vooruit.

"Als ik de pers moet geloven, had ik mijn slechtste jaar ooit. Toch won hij niet vaker van mij dan ik van hem. Dat zegt veel. Daarenboven is hij dit WK al kwetsbaar geweest", maakt onze noorderbuur zich sterk.

Aan vertrouwen geen gebrek bij Michael van Gerwen. De drievoudige wereldkampioen dolt met onze Nederlandse collega's die hem vroegen wie een streepje voor had in dé droomfinale van het WK darts.

Het toonbeeld daarvan? Vlak nadat Bunting 170 gooide voor het plezier, checkte Littler uit met 'The Big Fish'.

"In het begin van het WK had hij het een paar keer lastig. Er waren zelfs momenten waarop hij wankelde. Maar als je zijn halve finale gezien hebt, weet je genoeg. Hij liet geen spaander heel van kandidaat-winnaar Stephen Bunting."

"Wel, ik schat beide heren evenwaardig in", deelt Belgische ex-darter en commentator Erik Clarys het optimisme van de Nederlander. "Al gaat het voordeel cijfermatig wel naar Luke Littler."

"Net dat maakt het een clash der stijlen. Het immer speelse van Littler tegen de gebetenheid van Van Gerwen. De tiener heeft niets van bagage of druk, woont bij zijn ouders en verdient bakken geld."

Al is ergeren niet bepaald iets wat Luke 'The Nuke' veel doet op een podium.

Dus blijft de vraag overeind: wie zal het halen vanavond in de titanenclash?

Dat zit (of zat) bij Van Gerwen - nog steeds maar 35 jaar - wel anders.

"Hij is écht gebrand op die vierde wereldtitel en wil zich meer dan ooit bewijzen. Van Gerwen hecht de laatste tijd veel meer waarde aan breaks met zijn gezin. Hij wil hen een mooi leven schenken. Daarenboven vragen zijn kinderen wel eens wanneer hij nog eens gaat winnen."

Toch had onze Belgische ex-darter de Nederlander wel verwacht in de eindstrijd, ondanks een rotjaar 2024: "Dat dankzij de redelijke tabelhelft. En ook: als er één iemand kan pieken naar een WK, is hij het wel."

Zo geeft Erik Clarys Michael van Gerwen alsnog het voordeel. Dat terwijl hij zelf Littler tipte als toekomstige wereldkampioen voor het toernooi.