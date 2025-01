Toumani Camara pakt uit met knappe dunk voor de neus van LeBron James, die wel als laatste lacht

Ook LeBron James weet nu wie Toumani Camara is. De viervoudige MVP was net iets te zelfzeker bij een rebound en zag plots een Belg voorbijvliegen. Camara pakte uit met een heerlijke dunk.

Nochtans was de 40-jarige sterspeler van de LA Lakers al eens gewaarschuwd, want ook op het einde van het eerste kwart had Toumani Camara al eens voor de neus van LeBron gedunkt.

Het leverde Portland een 31-27-voorsprong op bij het ingaan van het tweede kwart. Was er een stunt in de maak?