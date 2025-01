Thibau Nys voelt zich niet helemaal fit en past voor cross in Koksijde, ook Gullegem onzeker

Het veldritpeloton ziet af in de nieuwjaarsperiode. Zo moet ook Thibau Nys zijn planning wijzigen. De Europese kampioen staat vanmiddag niet aan de start in Koksijde, omdat hij zich niet helemaal fit voelt. Ook voor de cross in Gullegem van zaterdag is Nys onzeker.

Na Michael Vanthourenhout en Mathieu van der Poel nu ook Thibau Nys.

De Europese kampioen wilde zijn mindere thuismatch op Nieuwjaar doorspoelen in Koksijde, maar is niet fit genoeg om vandaag te crossen. Hij zou zich vanmorgen niet goed hebben gevoeld.

Nys was nochtans aan een goede reeks bezig, met 2e plaatsen in Zonhoven en Loenhout, 3e plaatsen in Gavere en Diegem en een 5e plek in Baal. In die laatste cross had hij af te rekenen met pech.

Nys wil - net als de rest van het Belgische crosspeloton - geen risico's nemen met het oog op het BK van volgend weekend. Daarom is ook zijn deelname in Gullegem zaterdag onzeker.