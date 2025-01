Lotto en het verhaal van de Citroën en de Ferrari: "Een nieuwe sponsor? We moesten vanaf 0 beginnen te zoeken"

za 4 januari 2025 08:50

In hun nieuwe service course in Temse heeft Lotto zich gisteren gepresenteerd aan de pers. Het doel van 2025 is duidelijk: Lotto wil eind dit jaar terugkeren naar de WorldTour, maar sponsorperikelen beïnvloeden dat proces. CEO Stéphane Heulot nuanceert: "Jullie hebben zelf toch ook kunnen zien dat de sfeer hier prima is?"

De thuisbasis van Lotto ligt niet langer in Herentals, maar wel in Temse. "Herentals was geografisch wat minder geschikt. Hier kunnen we in de beste omstandigheden werken", verduidelijkt CEO Stéphane Heulot de verhuizing. Wie de nieuwe service course echter als een uiting van een nieuwe start beschouwt, heeft het volgens Heulot niet bij het rechte eind. "Neen, want deze ploeg bestaat al 40 jaar. Ik spreek eerder over een nieuw hoofdstuk, een nieuwe etappe die cruciaal wordt voor de komende jaren." Daarmee doelt Heulot op de terugkeer naar de WorldTour. Eind 2025 wordt de ranking afgesloten en weten we of Lotto weer naar het hoogste niveau stijgt. "Mathematisch zijn we zo goed als zeker", heeft sportief manager Kurt Van de Wouwer al uitgerekend. "We hebben ook 6 neoprofs aangenomen om de ploeg verder uit te bouwen en om tegen 2026 WorldTour-waardig te zijn." Met een gegarandeerde wildcard beschikt Lotto nog een jaartje over startrecht, maar heeft het geen startplicht. Zo zal het ook dit jaar onder meer de Giro en Parijs-Nice kunnen skippen. "In 2026 is die verplichting er wel en dan zal er ook budget moeten bijkomen. Maar als we kijken naar wie er nu is, dan zitten we goed."

Citroën en Ferrari

Van de Wouwer snijdt zo een gevoelige kwestie aan. Na het vertrek van cosponsor Dstny is Lotto al een poos vruchteloos op zoek naar een nieuwe geldschieter. "We werken eraan", zucht Heulot diep over de zoektocht. "Sinds april zijn we helaas met een wit blad moeten beginnen. De vorige 2 jaren was er niet echt goed gewerkt, moet ik zeggen", deelt hij een sneer uit naar de vroegere commerciële cel. "Onze nieuwe chef moest beginnen vanaf nul, zonder database. Dat heeft tijd gekost. Gelukkig steunt de Nationale Loterij ons, maar we hopen voor de Tour nieuwe partners en nieuwe kleuren te mogen verwelkomen." De Nationale Loterij heeft zijn bijdrage dus moeten aandikken. "Het budget is gelijkaardig, maar we kunnen daar niet op blijven rusten. We moeten andere partners overtuigen, maar iedereen weet wat er wereldwijd gebeurt en hoe onrustig de economische situatie is." Heulot hekelt daarbij ook de evolutie in de wielersport waarbij de superrijken het veld bepalen en de kleintjes steeds meer naar adem happen. "Het gemiddelde budget van een WorldTour-ploeg bedraagt 32 miljoen euro. In één jaar tijd is dat bedrag toegenomen met 4 miljoen euro. Vandaag komen wij niet eens aan de helft." En dan speel je veelal de tweede viool op de transfermarkt. "Het is alsof je in een garage van Ferrari moet gaan shoppen met het budget voor een Citroën. Dat gaat nu eenmaal niet."

Kom maar eens kijken

De financiële handboeien werden ook nog eens zichtbaar met het vertrek van Maxim Van Gils. "Ik kan hem begrijpen, want een carrière van een renner duurt niet te lang", aldus Heulot. "Maar natuurlijk betreur ik zijn transfer. Ik zou graag de middelen gehad hebben om hem te houden, maar dat was onmogelijk." "Ik betreur dat zijn contract, in februari getekend volgens zijn eigen voorwaarden, niet gerespecteerd is. Maar dat is de huidige context. Ik wens hem het beste." Van Gils is lang niet de enige grote naam die vertrokken is. Denk ook aan Florian Vermeersch, Victor Campenaerts of Andreas Kron. "Op papier zijn we misschien minder sterk dan vorig jaar, maar ook toen hadden we veel pech. Ik verwacht dat we opnieuw revelaties zullen ontdekken."

De ploegen met kapitaal zaten op Jarno Widar te jagen. Hij heeft met zijn verstand beslist en hij weet wat hij hier heeft in het vertrouwde huis. Kurt Van de Wouwer

Arnaud De Lie.