Jarno Widar legt uit waarom hij belofte bij Lotto blijft: "Ik kan hier zelf alles bepalen en ik wil het WK rijden"

Hij is nog maar 19 jaar en zal in 2025 nog voornamelijk bij de beloften rijden, maar op de mediadag van Lotto was Jarno Widar een van de trekpleisters. Na veel vijven en zessen blijft hij de Belgische ploeg trouw. "Ik krijg hier alle kansen", zegt Widar.

"Maar ik sta hier nu en ik focus me op dit jaar met Lotto. Ze laten me hier heel rustig groeien. Ik krijg alle kansen van hen en ik kan alles zelf bepalen. Ik zie momenteel niets negatiefs."

Widar zal dus nog een jaartje rijpen bij de beloften voor hij in 2026 prof wordt, al zal hij bijvoorbeeld in het Franse openingsweekend en in de Wielerweek Coppi e Bartali al eens snoepen van het hoogste niveau, al dan niet als lid van het Devo-team of de hoofdmacht van Lotto.

"Ik zal eerlijk zijn: ik heb erover getwijfeld om al prof te worden. Maar vanaf dit jaar mogen de profs niet meer deelnemen aan het WK voor beloften. Daarom heb ik beslist om belofte te blijven."

Het WK wordt in Rwanda gereden en is spek voor de bek van de klimmers. "Of ik er wereldkampioen wil worden bij de U23? (denkt lang na). Willen wel, kunnen is iets anders."

Maar het WK staat met stip genoteerd. "Net als het EK en de Ronde van de Toekomst. Die doelen heb ik vorig jaar gemist en daar wil ik nu scoren. Ik zal ook de Baby Giro rijden, maar die heb ik al gewonnen. Ik vink liever iets anders af."