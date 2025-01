Hugo Broos over "tegenpool" Gille Van Binst: "Hij is de rode draad in mijn leven geweest"

Hugo Broos vernam het overlijden van zijn leeftijdsgenoot Gille Van Binst vanochtend na een berichtje van zijn zoon. "Het is wel bij me binnengekomen", reageert Broos. "Ik was even van mijn melk."

"Gille is bij manier van spreken een beetje de rode draad in mijn leven geweest. We zijn samen bij de eerste ploeg gekomen, deelden altijd de kamer op afzondering en hebben samen onze legerdienst gedaan."

"Hij heeft dus wel wat betekend in mijn leven. Gille is altijd in mijn leven gebleven en dat is speciaal."

"De jongste jaren was het contact wat verwaterd door mijn job in Zuid-Afrika en zijn slepende ziekte, maar vroeger hoorden en zagen we elkaar regelmatig."

Broos en Van Binst, het was een geslaagd huwelijk op en naast het veld. "We waren elkaars tegenpolen. Ik was rustig, Gille had altijd over alles een mening. Hij was veel extraverter dan ik, maar net daarom klikte het ook zo goed tussen ons."

"Anderzijds was hij ook onzeker. Dat verbaasde ons telkens. Als het had geregend, veranderde hij voor de match tot 3 keer van studs. Mensen die hem niet heel goed gekend hebben, kunnen dat niet geloven. Toch was hij zo."

"Ik heb veel gelachen met Gille, die als speler keihard was. Hij keek naar niemand. Hij moest als rechterverdediger zijn job doen en hield geen rekening met al de rest."