Geen buitenlandse stage voor Bayern München, wel een training voor 2.000 kijklustigen

Bij Bayern München heeft Vincent Kompany het roer omgegooid. Hij neemt zijn team niet mee op stage in het Midden-Oosten, de Duitse topclub bereidt zich gewoon voor in eigen huis op de tweede helft van het voetbalseizoen. Met vandaag een open training voor 2.000 aanhangers van Bayern München.

Voor het eerst in jaren geen winterstage meer in het buitenland voor Bayern München . Vincent Kompany heeft zijn spelers laten genieten van de feestdagen, vandaag tekenden ze present voor een open training.

Joshua Kimmich is een taaie. Hij traint zonder muts of handschoenen.

Bayern trekt het nieuwe jaar in met een bonus van 4 punten in de Bundesliga op regerend landskampioen Bayer Leverkusen. Ook in de Champions League heeft Bayern heel wat ambities, zeker omdat de finale dit jaar op 31 mei in München gespeeld zal worden.